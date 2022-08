L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Genoa, ormai è fatta per trequartista Mattia Aramu, 27 anni, che lascerà il Venezia: resta da colmare una distanza minima sull’ingaggio triennale e poi sarà fumata bianca. Il Palermo ufficializza l’arrivo del mediano sloveno Leo Stulac, 28 anni il 26 settembre, dall’Empoli in prestito con obbligo di riscatto per circa un milione. Il club siciliano ha anche rinnovato fino al 2025 il contratto dell’attaccante Edoardo Soleri, 24 anni. Lascia invece il Palermo il centrocampista Gregorio Luperini, 28 anni, ceduto a titolo definitivo al Perugia, dove ritroverà Castori, che lo allenò in B al Trapani, ha firmato un contratto triennale.

Perugia che sistema anche l’attacco, dopo aver cercato diversi giocatori per sostituire De Luca, tornato alla Sampdoria, ufficializza l’arrivo dalla Cremonese di Luca Strizzolo, 30 anni, 167 gare in B con 36 gol e 14 assist, giunge in prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari annuncia il ritorno di Marco Mancosu, 34 anni il 22 agosto, svincolatosi dalla Spal, firma biennale.

Il Pisa annuncia l’arrivo dei fratelli Tramoni, Matteo e Lisandru, 22 e 19 anni, trequartista e ala destra, acquistati dal Cagliari, contratto fino al 2026. Spal che ha chiuso per la mezzala-trequartista Federico Proia, 26 anni, in prestito dal Vicenza con riscatto condizionato, lo ha richiesto il tecnico Venturato, col quale al Cittadella fece le migliori cose. Ed è fatta anche al Bari per l’arrivo del difensore sloveno Zan Zuzek, 25 anni, capitano del Koper, il club pugliese ha alzato l’offerta, arriva per circa 300mila euro.

Mezza Serie B insegue il centrocampista Dimitri Bisoli, 28 anni, ma è una colonna del Brescia e difficilmente lo lascerà, anche se finora l’offerta migliore l’ha fatta la Reggina. Invece ad Ascoli sta andando in porto la cessione di Saric alla Cremonese che dovrebbe portare in bianconero il centrocampista Luca Valzania, 26 anni, anche se il maggiore ostacolo resta l’alto ingaggio del giocatore, non alla portata dell’Ascoli, di una parte dovrà farsi carico la Cremonese.

Il Sudtirol fa un tentativo col centrocampista italo-argentino José Mauri, 28 anni, ex Parma, Milan ed Empoli, svincolato dopo l’ultima esperienza negli Usa a Kansas City. Per quanto riguarda l’allenatore, dopo la separazione consensuale da Zauli, il ds Bravo spera di annunciare la prossima settimana il sostituto (in pole c’è sempre Bisoli). Cosenza, 2 ufficialità: l’attaccante Davide Merola, 22 anni, in prestito dall’Empoli e il portiere Leonardo Marson, 24 anni, ex Cesena e Vibonese, sarà la riserva di Matosevic. Dunque per questo turno spazio ancora a Greco. Il Venezia annuncia l’arrivo dall’Ajax dell’attaccante Jay Enem, 19 anni, destinato prevalentemente alla Primavera