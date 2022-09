L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara persa ieri dal Palermo contro la Reggina.

Tre gol al Palermo e la Reggina vola in testa (assieme a Brescia e Frosinone). Dopo il Sudtirol, gli amaranto liquidano i rosanero con una tris e regalano grandi emozioni ai 13.000 spettatori del Granillo (800 i tifosi venuti da Palermo). Grazie ai gol di Fabbian nel primo tempo, e di Menez e Liotti nella ripresa la Reggina si aggiudica il derby del Sud ai danni della squadra di Corini che a tratti comanda, costruisce ma non riesce a finalizzare. La Reggina – in 10 da metà – da parte sua è più cinica, aggredisce sin dal primo minuto, attacca e segna nonostante l’inferiorità numerica. Ritmi intensi con gli amaranto che vanno in vantaggio al 7’: dal corner, Cionek spizzica per Fabbian che sorprende Pigliacelli e insacca di testa. Al 18’ Rivas, lanciato da Menez, beffa con un pallonetto Pigliacelli, ma l’azione è in fuorigioco. Il Palermo cresce: al 25’ Segre colpisce male il pallone che finisce alla sinistra di Colombi, al 34’ Brunori è pericoloso ma Gagliolo interviene salvando in angolo.

Nella ripresa è ancora il Palermo in avanti, ma Di Mariano e Brunoni falliscono ancora il pari. La Reggina invece non sbaglia e al 13’ raddoppia con Menez che dribbla due avversari e spedisce la palla in rete, gol splendido. Al 18’ amaranto in 10, rosso a Cionek per fallo su Di Mariano. Episodio che carica gli uomini di Inzaghi, che al 28’ realizzano il tris con Liotti, bravo a mandare in rete una palla dal fondo di Cicerelli. Sul finale anche il Palermo in 10 per l’espulsione di Bettella (doppio giallo). La Reggina, alla terza vittoria in 4 gare, sogna la A. Il Palermo rimane a 4 punti: non può fallire il match col Genoa di venerdì.