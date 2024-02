Tuttosport: “Inglese va al Lecco! Top Como, le ufficialità dell’ultimo giorno di mercato in B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sugli affari finali in serie B.

Il colpo grosso sul gong lo fa il Lecco che dopo un lungo corteggiamento si aggiudica l’attaccante Roberto Inglese decisivo l’intervento del Parma – dove da tempo la punta era ai margini – che pagherà parte dell’ingaggio ma anche il giocatore ha rinunciato a qualcosa pur di avere la possibilità di rilanciarsi dopo tanti mesi in ombra. Il club bluceleste si aggiudica anche il difensore Elio Capradossi appena svincolatosi dal Cagliari (l’affare verrà chiuso oggi), mentre dal Sudtirol è stato acquistato il trequartista Gabriel Lunetta. Il Como si conferma la squadra regina delle trattative e dopo un mercato sontuoso nell’ultimo giorno annuncia due colpi di prospettiva molto interessanti: dal Palmeiras arriva in prestito fino a giugno il difensore Fellipe Jack in patria paragonato a Cafu, con lui il trequartista irlandese di origini algerine Naj Razi ha già debuttato in Conference League con lo Shamrock Rovers.

Il Palermo, dopo Ranocchia e Diakité, fa uno dei colpi più intriganti: l’attaccante ivoriano Chaka Traoré 2 gol in stagione nel Milan, arriva in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, più bonus e percentuale sulla rivendita. La Cremonese ufficializza l’attaccante Johnsen dal Venezia e chiude per il difensore Luca Marrone fedelissimo del tecnico Stroppa, in prestito con diritto di riscatto. Lo Spezia completa l’attacco con il prestito dall’Atalanta di Giuseppe Di Serio. Lascia i liguri, dopo aver deluso parecchio, il trequartista Mirko Antonucci va in prestito al Cosenza, se torna a essere quello di Cittadella, è un bel colpo.

La Reggiana ottiene in prestito dal Bologna la punta nigeriana Orji Okwonkwo che tornerà disponibile dal 24 febbraio quando terminerà la squalifica per doping che aveva rimediato ai tempi del Cittadella, quando era diventato un crack per la B. I granata acquistano anche dalla Juve Next Gen il difensore Diego Stramaccioni firma fino al 2026 ma resta in prestito ai bianconeri. Bari, ecco il terzino sinistro, del Burkina Faso, Abdoul Guiebre in prestito con diritto di riscatto dal Modena, dalla Pro Patria c’è il difensore Emanuele Zanaboni. Al Sudtirol dal Friburgo il mediano italo-canadese Gabriel Pellegrino. Come anticipato da Tuttosport, al Modena il centrocampista Simone Santoro in prestito con diritto di riscatto dal Perugia con lui ci sono la punta Lorenzo Di Stefano acquistato dal Lecco e anche il difensore Gabriele Guarino in prestito dall’Empoli.

Al Sudtirol, dall’Atalanta U23, c’è la mezzala Alessandro Mallamo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Alla Ternana il terzino sinistro Riccardo Zoia in prestito con obbligo di riscatto dalla Vis Pesaro, dalla Fiorentina in prestito c’è il mediano Lorenzo Amatucci. Alla Feralpisalò il centrocampista Christopher Attys in prestito dal Trento.