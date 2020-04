L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni del noto giornalista Michele Criscitiello: «La vera crisi deve ancora arrivare. Quando si potrà tornare alla vita normale, i presidenti, essendo imprenditori, penseranno prima a salvare le proprie aziende, pagare i dipendenti, poi, forse, a mettere soldi nel calcio. Che per i dilettanti sono solo perdite. Siamo ad una tragedia sportiva. Ho il rammarico di essere arrivato ad un passo dalla finale storica di Coppa Italia difficilmente questo desiderio si realizzerà. Su questa annata calcistica bisogna mettere una pietra tombale. Sul futuro resto scettico. Ma in questo complicatissimo momento uscirà la capacità e la bravura di dirigenti seri in grado di far ripartire la base del calcio, idee nuove, contenimento dei costi, puntando sui giovani come alla Folgore Caratese abbiamo già intrapreso ottenendo grandi soddisfazioni».