L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo sconfitto al Frosinone.

Quarta vittoria stagionale e terzo posto in classifica. Un pomeriggio perfetto per il Frosinone che, con il minimo scarto, supera un Palermo attento in fase difensiva ma poco incisivo in avanti. Al “Benito Stirpe”, davanti ad una buona cornica di pubblico, le due squadre danno vita ad una gara maschia, dai toni agonistici elevati ma mai sopra le righe. Nel primo tempo è il Frosinone ad avere le occasioni migliori, una di questa viene capitalizzata: al 12′ è Lucioni che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, colpisce di testa ma vede ribattersi il pallone sulla linea di porta da Brunori.

Nel finale della prima frazione, invece, i padroni di casa passano: Caso, ancora una volta tra i migliori in campo, è abile a servire al centro dell’area Moro, la conclusione di destro dell’attaccante deviata sfortunatamente da Buttaro, assume una traiettoria che non lascia scampo all’ex di turno Pigliacelli. Nella ripresa il Palermo prova a premere sull’acceleratore e confeziona un paio di opportunità. Prima è Saric a concludere senza fortuna, poi è Di Mariano a sprecare una buona occasione calciando alto da posizione invitante. Per l’undici di Grosso, invece, è il solito Caso a rendersi pericoloso con una bella battuta a giro dal limite che colpisce il palo. Nonostante il forcing finale dei rosanero il risultato non cambia e il Frosinone, non il più bello visto in questa stagione, festeggia una vittoria pesante che vale il -3 dalla vetta.