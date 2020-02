Il calciomercato di Serie D non si ferma mai, i club cercano ancora di rinforzare i rispettivi organici in vista dello sprint finale. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutti gli affari conclusi nel campionato dilettantistico. Il Montebelluna ingaggia lo svincolato difensore Marco Martin (’87) nella passata stagione in C nel Vicenza, che scende per la prima volta in D dopo una carriera con 286 partite e 7 gol nei professionisti, 17 presenze in B con Cittadella, Pescara e Treviso dove ha debuttato nel 2006, in C con Vicenza, FeralpiSalò, Pordenone, Pavia, Alto Adige e Viterbese. Al Campodarsego il difensore Lorenzo Bechini (2001, in prestito dal Sassuolo) era al Palermo. Alla Correggese il centrocampista Davide Romeo (2000; proprietà Sassuolo) era alla Vigor Carpaneto. Al Monterosi l’interno Fabio Francucci (2001) dalla Lazio. Nel Cattolica San Marino torna il bomber pugliese Francesco Morga (’86) già nella passata stagione nei romagnoli, trascorsi in C con Genoa, Alessandria, Rimini, Arezzo, Forlì, Juve Stabia, Biellese e Pergocrema. Allo Scandicci il difensore Ruggero Segantini (2001) era al Tuttocuoio, ex giovanili Empoli. Alla Sangiustese il centrocampista abruzzese Alessio De Cerchio (’97) ex giovanili Pescara, in Serie D con Giulianova, San Nicoló, Matelica, Monterosi, Santarcangelo e Tuttocuoio. Al Trestina lo svincolato portiere Riccardo Brugnoni (’99) tornato in Italia dopo l’esperienza nei tedeschi del Friburgo, ex giovanili Inter, Perugia e Ternana, in D nella Vibonese. La Turris ha tesserato lo svincolato portiere Ivano Feola (’91), ex Nocerina, Colligiana, Massese, Reggiana, Pistoiese e Pro Patria. Al Taranto il difensore Bruno Cascione (2000) dal Bari. L’FC Messina ha tesserato tre under: due argentini: il difensore Gnicewicz (2001) e il centrocampista Guzman (2002), l’esterno francese Benoit (2002). All’Acireale l’attaccante polacco Lucas Dylen (’96). Al Corigliano i difensori Nunzio Crispini (2000) dall’Acireale, ex Salernitana, Marco Mazzotti (’98) dalla Sammaurese, ex Fanfulla, Sestri Levante, San Marino e Pro Sesto.