Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dedicato all’accoglienza da parte della Cittanovese. Ecco quanto scritto dall’imprenditore italo-americano:

“Cittanovesi….quest’accoglienza vi fa’ ONORE. Bello vedere che ancora c’e’ chi crede in quello che lo sport davvero rappresenta. Anche noi qui al “Palermo Fan Club di New York” ospiteremo un vostro cittadino/tifoso di Cittanova cioe’ il noto impresario musicale Gianni Russo per goderci la partita insieme. VIVA L’AMICIZIA !”.

