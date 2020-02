La Cephaledium ha dato forfait nel match contro l’Ac Geraci, la squadra giallonera non si è presentata perchè non raggiungeva il numero minimo di giocatori. La società ha voluto diramare un comunicato sulla propria pagina Facebook, chiedendo scusa al Geraci, di seguito la nota:

“Con questo post, non cerchiamo giustificazioni o spiegazioni, vogliamo semplicemente chiedere scusa ai tifosi del AC Geraci e alla stessa per non esserci presentati questo pomeriggio al Comunale per disputare la partita. Con il campionato degli Allievi di quest’oggi e i tanti, troppi impegni lavorativi dei cefaludesi, non si è riuscito a raggiungere il numero minimo per scendere in campo. Auguriamo un buon proseguito del campionato ai granata e, in cuor nostro, ci auguriamo che un episodio del genere non succeda mai più”