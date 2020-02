Dele Alli, centrocampista del Tottenham, è nell’occhio del ciclone della critica. Il giocatore inglese ha pubblicato un video sul suo profilo Snapchat nel quale si vede lui che deride un uomo asiatico per il Coronavirus. Inoltre secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” Alli ha allegato alcune didascalie razziste al video e per questo è stato accusato di razzismo. Il giocatore in seguito si è scusato e ha rimosso il video.