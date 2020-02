Il Palermo oggi è impegnato in una sfida delicatissima contro la Cittanovese, i rosanero vogliono vincere per allontanare lo spettro di un riavvicinamento da parte del Savoia. La squadra campana dal canto suo sarà impegnata anche lei in una difficile trasferta sul campo del Roccella. L’edizione odierna di “Tuttosport fa il punto di giornata in Serie D. Non vuole fermarsi il Palermo (I), imbattuto in trasferta, atteso al match trabocchetto sul campo della Cittanovese, che ha vinto 5 delle ultime 6 gare interne, nel girone di andata ha messo sotto il Savoia (2-1), nell’unica sconfitta dei campani allenati da Carmine Parlato, a -5 dal Palermo, imbattuti da 17 giornate, decisi ad imporsi in Calabria contro il Roccella reduce da tre stop di fila. Deve inseguire il Foggia (H) che rischia grosso allo “Iacovone” nel derby col Taranto in gran salute: 14 punti nelle ultime 6 gare. Non conosce ostacoli la capolista Bitonto (+5), difesa più ermetica in Europa dalla A alla D: 8 gol subiti in 22 gare. I pugliesi di Roberto Taurino decisa a continuare la marcia verso la Lega Pro, a Gravina, che punta a bissare il successo sul Foggia (2-0) del 25 gennaio. Sorrento sconfitto domenica dopo 18 turni atteso al riscatto nel derby sul campo della Nocerina. Attesi 2.000 spettatori al “Porta Elisa” per spingere la Lucchese al successo ed al ritorno in Lega Pro nello scontro al vertice col Casale deciso ad imporsi per agganciare la vetta. I rossoneri allenati da Francesco Monaco hanno fatto più punti di tutti: 37 nelle ultime 16 gare, 12 successi, 4 pari, un ko. Il Prato dopo due pareggi di fila è obbligato a vincere a Sarzana con la Fezzanese. La Caronnese: due punti negli ultimi tre turni, vuole i tre punti con la matricola Fossano. Sanremese in caduta libera: due punti nelle ultime 6 giornate, attesa dal Bra che lotta per evitare i playout. La Pro Sesto (B) rischia al “Provasi” contro la neopromossa Castellanzese (10 punti in 4 gare) del trainer Achille Mazzoleni. Il Legnano reduce da due stop di fila al “Mari” col Sondrio. Inarrestabile Campodarsego (C) atteso dalla rivelazioneA mbrosiana. Legnago per il quarto “pieno” esterno di fila col Tamai. Imbattuto ma reduce da tre pari di fila il Mantova (D) al “Martelli” ospita il Forlì. Gara ad alto rischio per il Fiorenzuola che attende la Calvina imbattuta da 7 gare (5 vittorie e due pari). Correggese (13 punti in 5 gare) in casa col Ciliverghe. Monterosi (E) riceve l’Aglianese in salute da 7 turni (2 vittorie e 5 pari). Grosseto atteso al riscatto a Bastia (nel 2020 4 pari e un successo). L’Albalonga chiede strada al Montevarchi. Dopo due pari di fila il Notaresco (F) a Pineto per riprendere a volare. Big match ad eliminazione tra Matelica-Campobasso, i marchigiani imbattuti da 11 gare (27 punti), molisani da 14 (34 punti) hanno sempre vinto nelle ultime 5 trasferte. L’imbattuta Turris (G) cerca la fuga (+7) sulla coppia Torres e Ostiamare