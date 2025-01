Tuttosport: “Il gap: 20 punti. Dionisi-Inzaghi, lo scarto è giusto?”

Venti punti di differenza e un Pisa lanciatissimo verso la Serie A. È questo lo scenario della partita di stasera per il Palermo, che dopo la sconfitta di Reggio Emilia è chiamato a rialzarsi sfruttando il fattore Barbera, dove ha vinto le ultime tre gare consecutive.

Come riportato da Tuttosport, la sfida contro la seconda in classifica ha un valore importante anche sul piano mentale. Nel frattempo, il mercato continua a tenere banco, con il Palermo che ha ufficializzato le cessioni di Saric al Cesena e Appuah al Valenciennes, mentre Nedelcearu è in partenza per la Russian League, destinazione Akron Togliatti. Sul fronte acquisti, il club rosanero attende le risposte di Pohjanpalo, Candela, Mazzitelli, Audero e Borini.

«Si parla troppo di mercato e poco della partita – ha sottolineato Alessio Dionisi –. Il nostro focus deve essere sulla gara. Il Pisa sta facendo un grande campionato, se c’è questa differenza di punti è per merito loro e per demerito nostro. Siamo sfavoriti, ma ce la possiamo giocare con le nostre qualità. L’importante è fare meglio dell’ultima partita con la Reggiana, dove non mi è piaciuto l’approccio».

Dionisi confermerà il 3-5-2, modulo su cui si basa anche la strategia di mercato. Tra le possibili novità, il debutto dal primo minuto di Magnani, unico acquisto ufficiale finora: «È arrivato allenato, possibile che giochi dall’inizio» ha confermato il tecnico rosanero.

Pisa, Inzaghi carica i suoi: “Test importante per la nostra crescita”

Il Pisa scende in campo con l’obiettivo di salire in vetta almeno per una notte e aumentare momentaneamente il distacco dalla terza in classifica.

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri non vincono al Barbera dal 1980-81 (1-0 con gol di Chierico su rigore). Tuttavia, Filippo Inzaghi non si fida di un Palermo che reputa più forte di quanto dica la classifica:

«In uno stadio da Serie A contro una squadra così forte credo che sia un ulteriore test per misurare la nostra crescita. Scordiamoci i punti di vantaggio e pensiamo a giocare con grande intensità e forza».

Il Pisa dovrà fare ancora a meno di Tramoni (problema al polpaccio) e di Marin, squalificato per due giornate. Difficile rivedere dal primo minuto Meister insieme a Moreo e Lind, come accaduto per soli 19 minuti contro la Salernitana prima dell’espulsione di Marin.

Nel 3-4-2-1 di Inzaghi, a centrocampo sono favoriti Piccinini e Abildgaard, mentre sulle fasce dovrebbero agire Touré e Angori, con Sernicola pronto a subentrare a gara in corso. In difesa torna Caracciolo, con Canestrelli sul centro-sinistra e un ballottaggio tra Rus e Calabresi.

Dal mercato, invece, è in arrivo il difensore danese Provstgaard dal Velje, che potrebbe aggiungere ulteriore solidità alla retroguardia nerazzurra.