Tuttosport: “La Carrarese vuole Buttaro. Tutte le trattative del giorno in B”

La Sampdoria si è aggiudicata la corsa per Giuseppe Sibilli, che lascia il Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Tuttosport, i blucerchiati hanno battuto la concorrenza di Cremonese, Spezia, Catanzaro, Modena e Salernitana.

Nel frattempo, il portiere Samuele Perisan ha svolto ieri il primo allenamento con la squadra, mentre il Bari ha ceduto anche il difensore Emanuele Matino al Cittadella con un prestito che diventerà obbligo di riscatto in caso di salvezza dei veneti.

Alla corte di Moreno Longo arriva anche Gastón Pereiro, attaccante del Genoa, dopo una trattativa iniziata ai primi di gennaio e chiusa in extremis.

Movimenti di mercato: Cremonese, Salernitana e Cosenza attive

Secondo Tuttosport, la Carrarese ha scelto Vincenzo Fiorillo della Salernitana per sostituire l’infortunato Marco Bleve, ma sta lavorando anche per l’acquisto dell’esterno del Palermo Alessio Buttaro.

La Salernitana, intanto, ha individuato in Simone Verdi (Como) un possibile rinforzo per l’attacco, mentre con la Juve Stabia è in corso una trattativa per uno scambio tra Giulio Maggiore e Federico Zuccon.

Il Cosenza sta lavorando per riportare in rossoblù Luca Garritano (Frosinone), che nel 2018-19 aveva già giocato nella sua città natale, collezionando 3 gol in 26 partite. L’accordo tra le parti è ormai vicino alla chiusura.

Nel frattempo, a Cosenza non sembra esserci più spazio per Tommaso Fumagalli, attaccante di proprietà del Como, seguito con interesse da Mantova e Juve Stabia.

Cremonese su Gelli, Frosinone chiude per Vaccà

La Cremonese aveva quasi chiuso per il centrocampista Toma Basic (Lazio), ma il giocatore ha rifiutato la destinazione, costringendo i lombardi a virare su Francesco Gelli (Frosinone).

Sempre dal Frosinone, arriva un colpo in prospettiva: è stato definito l’arrivo dell’attaccante classe 2007 Antonio Vaccà dal Trastevere (Serie D).