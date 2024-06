Tuttosport: “Il Brescia pensa al ritorno di Torregrossa, Tutino vola in A. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Nel frenetico gioco del calciomercato della Serie B, sono gli attaccanti a far parlare di sé, catturando l’attenzione dei tifosi e dominando le prime pagine. La Cremonese, con la nuova guida del duo Stroppa-Giacchetta, è tra le favorite per il salto di categoria, sfuggito nella finale playoff contro il Venezia. Massimo Coda, che ha segnato 17 gol in 39 partite, non sarà riscattato dal Genoa e potrebbe tornare alla Salernitana, dove ha già giocato dal 2015 al 2017 con 31 gol in 80 partite.

Federico Bonazzoli, dopo 3 gol in 24 partite con il Verona, tornerà a Salerno, ma potrebbe essere ceduto alla Cremonese, riavvicinandosi così al suo paese natale, Ghedi. Il Brescia, se non riscatterà Borrelli dal Frosinone, cercherà uno o due attaccanti sul mercato. Tra le opzioni c’è il ritorno di Ernesto Torregrossa, che ha segnato 12 gol e fatto 11 assist nell’anno della promozione (2018-19), ma che ha avuto una stagione deludente a Pisa con solo 2 gol in 18 partite.

Christian Gytkiaer, noto per le sue promozioni con Monza e Venezia, rimarrà con i lagunari anche in Serie A dopo aver segnato 12 gol in 42 partite. Pedro Mendes dell’Ascoli, con 11 gol in 27 partite, è molto richiesto, ma la situazione incerta del club blocca ogni movimento. Gennaro Tutino, con 20 gol in 35 partite, lascerà probabilmente la Serie B: il Cosenza lo riscatterà per 2.4 milioni di euro per poi rivenderlo in Serie A, con il Genoa tra i principali interessati.

Daniele Verde (7 gol in 29 partite) e Mirko Antonucci (2 gol in 32 partite tra Spezia e Cosenza) sono altri nomi di interesse. Verde potrebbe essere acquistato per 600.000 euro, ma il suo ingaggio da 900.000 euro può spaventare le squadre interessate. Antonucci, acquistato dallo Spezia per 2.2 milioni di euro dal Cittadella, potrebbe essere venduto per rientrare di quella somma. Il Cittadella si sta già muovendo, ufficializzando l’arrivo del difensore Edoardo Masciangelo dal Benevento.