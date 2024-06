Corriere dello Sport: “Bari, arriva Magalini. Per la panchina pressing su D’Aversa”

Il Bari sembra essere vicino a un importante rinnovamento con l’arrivo di un nuovo progetto guidato da Magalini, anche se l’ufficialità non è ancora stata annunciata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la firma del contratto è imminente, segnalando un’evoluzione significativa nella gestione del club.

Parallelamente, il Bari è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore e sembra che Roberto D’Aversa sia il principale candidato per il ruolo, nonostante l’interesse mostrato anche da Venezia e Cesena. D’Aversa, noto per le sue capacità tattiche e la sua esperienza nei campionati italiani, potrebbe portare una nuova dinamica alla squadra. Nel frattempo, è stato chiarito che non c’è interesse per Vincenzo Vivarini, escludendolo dalle opzioni per la panchina del Bari.

Questi movimenti sono indice di un periodo di grandi cambiamenti per il Bari, con la speranza di rafforzare la squadra sia in campo che fuori, mirando a migliorare le prestazioni e a competere a livelli più alti.