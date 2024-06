Tuttosport: “Inzaghi conteso tra il Pisa e il Bari. Castagnini… Il mercato degli allenatori e dei ds in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato degli allenatori in serie B.

È ancora tempo di valzer di allenatori e direttori sportivi. Ieri il Palermo ha ufficializzato Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis con contratti biennali per entrambi. Filippo Inzaghi è indeciso tra Pisa e Bari, affermando: «Aspetto un progetto importante, intanto vivo ancora a Salerno dove la gente mi ferma e mi dimostra affetto». La Reggiana ha già pronto il sostituto di Alessandro Nesta, passato al Monza: sarà Fabio Caserta, che da un paio di giorni è in città per discutere i dettagli del contratto, un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha chiarito le ambizioni degli emiliani: «Vogliamo tornare subito in Serie A, non venderemo nessuno dei nostri big e aspettiamo anche Berardi quando sarà pronto dall’infortunio». Questa è una risposta forte e chiara ai tifosi che avevano esposto uno striscione chiedendo di tenere Obiang, Pegolo e Consigli, i fedelissimi del club neroverde. Renzo Castagnini ha ancora un anno di contratto come direttore sportivo del Brescia e il presidente Massimo Cellino gli aveva proposto un prolungamento fino al 2026. I rapporti tra i due sono buoni, ma al 67enne dirigente potrebbe interessare la corte del Pisa per questioni familiari.

Alla Salernitana sembrava tutto fatto per Gianluca Petrachi, che però vuole prima vederci chiaro sul possibile cambio di proprietà. Iervolino ha quindi bloccato Rocco Maiorino, preferito a Marco Valentino e Ciro Polito. Quest’ultimo potrebbe andare al Cosenza, dove il patron Guarascio dovrà sostituire Roberto Gemmi, destinato all’Empoli. A Catanzaro tutto rinviato alla prossima settimana, quando verrà fatta chiarezza sul futuro di Vincenzo Vivarini e Giuseppe Magalini. L’allenatore interessa a Cagliari, Venezia e Udinese in Serie A; se non rimane, si punterà su Alberto Aquilani. Il direttore sportivo Magalini è vicino al Bari dopo aver comunicato al patron Floriano Di Noto di voler provare una nuova esperienza. Per sostituire Magalini, Catanzaro proverà a ingaggiare Matteo Lovisa, che la Juve Stabia vorrebbe trattenere per continuare la collaborazione con Guido Pagliuca, artefice della promozione. Le alternative per il Catanzaro sono Mauro Meluso e Luca Leone.