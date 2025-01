Tuttosport: “Gomes rispolverato in regia e Ranocchia mezzala. Le probabili formazioni di Palermo-Modena”

La formazione rosanero dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti, soprattutto sugli esterni. Agli infortunati di lungo corso Di Francesco e Di Mariano, si è aggiunto Insigne, fermatosi ieri per un risentimento muscolare. Dionisi, dunque, vira sul 3-5-2: in attacco spazio a Brunori e Le Douaron, con Gomes rispolverato in regia e Ranocchia mezzala. In difesa, davanti a Sirigu – favorito su Desplanches, non al meglio – agirà il terzetto Baniya-Nikolaou-Ceccaroni.

Il Modena cerca conferme, nonostante le assenze

Dall’altra parte, il Modena di Paolo Mandelli arriva al Barbera con grande fiducia, forte di un’imbattibilità di otto partite. Come riportato da Tuttosport, il tecnico gialloblù ha dichiarato: «Sono contento di aver recuperato quasi tutta la rosa, anche se le squalifiche di Zaro e Cauz complicano un po’ i piani. La duttilità dei miei ragazzi mi permette di trovare soluzioni efficaci».

Mandelli dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Dellavalle, Botteghin e Caldara in difesa, Di Pardo e Cotali sugli esterni, e Palumbo e Caso a supporto dell’unica punta Pedro Mendes. Il Modena cerca il secondo successo esterno stagionale dopo la storica vittoria contro la Reggiana, ma Mandelli non sottovaluta l’avversario: «Il Palermo è una squadra forte, in molte partite ha dominato, anche se non sempre ha raccolto i punti che avrebbe voluto».

Obbligo di vittoria per i rosanero

Con una classifica che langue e un ambiente esigente, il Palermo è chiamato a vincere per rilanciare la propria stagione. Come sottolineato da Tuttosport, la gara di oggi rappresenta la prima di due sfide casalinghe che potrebbero indirizzare il campionato. Un successo convincente potrebbe ricucire il rapporto con i tifosi e gettare le basi per una seconda parte di stagione più serena e competitiva.