Tuttosport: “Dionisi e il Palermo si giocano il futuro”

Oggi al “Renzo Barbera” il Palermo ospita il Modena in una partita che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le squadre. Come riportato da Tuttosport, i rosanero iniziano il 2025 con la necessità di raccogliere punti e raddrizzare una classifica che li vede troppo vicini alla zona rossa. Dopo l’esonero del direttore sportivo De Sanctis e l’arrivo di Carlo Osti, il club ha rivisto al ribasso i propri obiettivi: la promozione diretta è ormai un miraggio, e il traguardo più realistico resta quello dei playoff.

Tensione al Barbera: Dionisi sotto esame

La situazione ambientale non è delle migliori: la contestazione dei tifosi, che nelle ultime gare casalinghe non hanno risparmiato critiche a squadra e allenatore, potrebbe continuare anche oggi, complicando ulteriormente le cose. Dionisi, rimasto al suo posto nonostante le pressioni della piazza, ha dichiarato in conferenza stampa: «La decisione di confermarmi è stato un attestato di stima. La società valuta tutto e sa che dietro ai risultati c’è altro. Ho detto ai ragazzi di crederci e di vincere questa partita».

La vicinanza della proprietà si è fatta sentire con la visita dell’amministratore delegato Ferran Soriano e del consigliere Alberto Galassi, che venerdì si sono recati a Torretta per trasmettere serenità. Come riportato da Tuttosport, Dionisi ha apprezzato l’intervento: «Sono dirigenti di altissimo livello, è stato un piacere ascoltarli. Hanno provato a trasmettere serenità, consapevoli che i risultati non sono quelli sperati».