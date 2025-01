Tuttosport: “Salernitana, anche Sansone e Saric? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato di gennaio entra nel vivo con molte squadre di Serie B pronte a rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. Ecco le principali trattative riportate da Tuttosport.

Pisa: obiettivo esterni

Il Pisa è alla ricerca di rinforzi sugli esterni, con due nomi caldi sul tavolo. L’intrigo Candela continua: il giocatore del Venezia aveva dato il suo sì ai toscani, ma ora temporeggia mentre si fanno avanti Sassuolo, Cremonese e Basilea. Nel frattempo, il club nerazzurro punta Leonardo Sernicola, 27 anni, terzino destro della Cremonese, che in questa stagione ha collezionato 20 presenze con 2 gol e 1 assist.

Sampdoria: Valoti in arrivo

La Sampdoria è pronta ad accogliere Mattia Valoti, 31 anni, centrocampista offensivo di proprietà del Monza. Valoti, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Pisa, ha numeri interessanti in B con 132 partite, 35 gol e 17 assist. L’accordo con la Sampdoria sembra ormai definito e l’arrivo del giocatore è previsto nei prossimi giorni.

Bari: focus sull’attacco

Il Bari, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, è vicino a chiudere per Luca Vido, 27 anni, attualmente in forza alla Reggiana. Vido ha disputato 16 gare in stagione con 3 gol e 2 assist. Inoltre, i pugliesi stanno trattando con il Genoa per Gaston Pereiro, fantasista uruguaiano di 29 anni, che potrebbe aggiungere qualità alla manovra biancorossa.

Reggiana: rinforzi in difesa e centrocampo

La Reggiana si inserisce nella corsa per Giacomo Quagliata, 24 anni, terzino sinistro della Cremonese, con 11 presenze e 1 assist in stagione. Anche il Catanzaro è interessato al giocatore. Sul fronte mediana, i granata trattano con il Sassuolo per Justine Kumi, 20 anni, ai margini con il tecnico Grosso.

Frosinone: doppio colpo a centrocampo

Il Frosinone è vicino a chiudere per la mezzala greca Ilias Koutsoupias, 23 anni, attualmente al Catanzaro, e sta trattando per riportare Ben Lhassine Kone, 24 anni, al club ciociaro. Kone, che ha già vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2022/23, è attualmente ai margini del Como.

Salernitana: rinforzi in mezzo e in attacco

La Salernitana punta a due centrocampisti: Dario Saric, 27 anni, del Palermo, e Fabrizio Caligara, 24 anni, del Sassuolo. Entrambi sono richiesti anche dalla Sampdoria. Per l’attacco, il club campano valuta Nicola Sansone, 33 anni, attualmente al Lecce, dove ha avuto poco spazio.

Juve Stabia e Cittadella: obiettivi specifici

La Juve Stabia è pronta ad accogliere Danilo Quaranta, 27 anni, difensore dell’Ascoli con esperienza in B (92 presenze). Il Cittadella, invece, stringe per Lorenzo Peli, 24 anni, ala destra dell’Atalanta U23, ma deve battere la concorrenza di diversi top club di Serie C.