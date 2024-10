Tuttosport: “Giuntoli vuole l’ex Palermo Lucca alla Juventus”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’ex rosanero Lucca finito nel mirino di Giuntoli che vorrebbe portarlo alla Juventus.

Lorenzo Lucca, giovane attaccante in forza all’Udinese, sembra essere al centro delle attenzioni della Juventus. Nonostante i suoi trascorsi nelle giovanili del Torino, Lucca ha sviluppato una simpatia per i bianconeri, e ora potrebbe avere la possibilità di vestire davvero quella maglia. Dopo aver lasciato il Torino nel 2019 e approdato al Palermo in Serie D, Lucca ha iniziato un percorso di crescita che lo ha portato fino alla Serie A e alla Nazionale italiana. Il suo debutto con gli Azzurri contro Israele ha acceso ulteriormente i riflettori su di lui, tanto da attirare l’interesse di più club, in particolare della Juventus, che sta cercando rinforzi per l’attacco.

Con i suoi 2,01 metri di altezza, Lucca ha caratteristiche fisiche e tecniche che attualmente mancano nel reparto offensivo della Juve, e i primi contatti esplorativi tra il suo agente e il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sono stati positivi. Anche se l’Udinese preferirebbe cederlo a fine stagione, una buona offerta a gennaio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Oltre a Lucca, la Juventus sta monitorando altri profili, come Joshua Zirkzee del Manchester United, che non sta trovando continuità sotto la guida di Erik ten Hag. Anche Ange Yoan Bonny del Parma è sotto osservazione da parte di vari club, inclusi Napoli e Milan, dopo aver dimostrato di essere uno dei giovani più promettenti della Serie B.

La Juventus sembra quindi intenzionata a rinforzare il proprio attacco, esplorando diverse opzioni, con Lucca in pole position come uno dei possibili protagonisti del futuro bianconero.