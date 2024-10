Tuttosport: “Telenovela Balotelli”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla “telenovela” Balotelli.

La telenovela legata al futuro di Mario Balotelli sembra essere vicina a una svolta, dopo settimane di trattative altalenanti con il Genoa. L’attaccante ex Manchester City, che sembrava a un passo dal trasferimento la scorsa settimana, aveva visto la sua opportunità sfumare dopo l’ottima prestazione di Andrea Pinamonti contro il Bologna e l’impressionante ingresso del giovane Ekhator. Tuttavia, i problemi fisici ricorrenti di Junior Messias hanno riaperto la possibilità per Balotelli, soprattutto dopo che il tecnico Alberto Gilardino ha ribadito l’importanza di rinforzare l’attacco.

Nonostante il Genoa stia affrontando difficoltà con Vitinha fuori fino a dicembre, il contratto per Balotelli è già pronto da una settimana. Il contratto prevede un ingaggio di 250mila euro più bonus fino a giugno 2024, una cifra ben lontana dai suoi guadagni passati, ma Mario sembra essere più motivato che mai a tornare in Serie A. Si sta allenando con intensità e, secondo chi lo conosce, poche volte è stato così in forma e concentrato.

Ora manca solo l’ultimo “via libera” da parte del CEO Andres Blazquez, ma c’è un crescente ottimismo sul fatto che l’affare possa concretizzarsi. Balotelli è determinato a dimostrare il suo valore e a far tacere le critiche, con la speranza di tornare protagonista nel campionato italiano. Sarà finalmente il Genoa la sua nuova squadra? Lo scopriremo nella prossima puntata di questa avvincente storia.