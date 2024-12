Tuttosport: “Gabriele Gravina candidato unico alla presidenza Figc. Gardini in corsa per un posto da consigliere federale”

Come riportato oggi da Tuttosport, Gabriele Gravina sarà candidato unico alla presidenza della FIGC nelle elezioni del 3 febbraio.

Gravina verso la riconferma

Appoggiato da tutte le componenti, fatta eccezione solo formale per la Serie A, Gravina si avvia verso una riconferma senza opposizione. Sullo sfondo resta l’indagine per autoriciclaggio, che però non sembra preoccupare né compromettere la sua candidatura.

La sorpresa Lotito

La vera novità riguarda Claudio Lotito, il cui nome non compare tra i 12 candidati a consiglieri federali in quota Serie A. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una clamorosa dimenticanza, ma resta il dubbio su una scelta deliberata.

I candidati della Serie A

A contendersi i tre posti disponibili (il quarto è già assegnato al presidente della Lega, Casini) saranno:

Francesco Calvo (Juventus)

Stefano Campoccia (Udinese)

Michele Catte (Cagliari)

Claudio Fenucci (Bologna)

Valentina Ferrari (Fiorentina)

Adriano Galliani (Monza)

Giuseppe Marotta (Inter)

Martines (Parma)

Luca Percassi (Atalanta)

Paolo Scaroni (Milan)

Saverio Sticchi Damiani (Lecce)

Nicola Terrazzani (Como)

Serie B, scontro a due:

In Serie B, la lotta sarà tra Carnevali (Sassuolo) e Gardini (Palermo) per l’unico posto disponibile.

Gli altri rappresentanti

Serie C: Sebastiani (Pescara)

Serie D: Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro

Calciatori: Calcagno, Biondini, Gama e Bernardi

Allenatori: Camolese e Citta

Prossime mosse:

La Serie A deve ancora aggiornare il proprio statuto riguardo alla rappresentanza federale, ma se ne discuterà solo dopo la Supercoppa.

Le elezioni del 3 febbraio confermeranno quasi certamente Gravina al vertice della FIGC, mentre restano da chiarire i giochi interni tra i consiglieri federali, soprattutto in Serie A, dove l’esclusione di Lotito fa già discutere.