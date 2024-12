Tuttosport: “Che follia a Palermo! Agguato alla squadra, Dionisi e De Sanctis verso l’addio”

Come riportato oggi da Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo è al centro di una doppia crisi: da un lato la deludente stagione sportiva, dall’altro l’inaccettabile episodio di violenza subito dalla squadra al rientro dalla trasferta di Cittadella.

L’attacco

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’una e mezza, il pullman che trasportava giocatori, staff tecnico e dirigenza è stato preso d’assalto nei pressi della rotonda sulla statale 113, vicino a Parco degli Ulivi, mentre era diretto al centro sportivo di Torretta.

Un gruppo di circa trenta teppisti ha accerchiato il mezzo, lanciando pietre, bombe carta e fumogeni. Con prontezza e sangue freddo, l’autista ha evitato il peggio invertendo la marcia e tornando all’aeroporto di Punta Raisi, evitando un possibile scontro diretto.

Intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato immediatamente. Carabinieri e polizia hanno raggiunto il pullman e scortato la squadra fino all’aeroporto. Da lì, alcuni giocatori sono rientrati a casa in taxi, mentre altri sono stati accompagnati al centro sportivo.

Indagini della Digos

La Digos ha avviato un’inchiesta per identificare i responsabili, analizzando le immagini delle telecamere lungo il tragitto e verificando se i colpevoli siano elementi isolati o legati a gruppi organizzati.

La reazione del club

Il Palermo ha condannato l’aggressione con un comunicato ufficiale:

“Il club ha sempre rispettato ogni forma civile di contestazione da parte della tifoseria. Questo inquietante episodio offende non solo la dignità delle persone, ma anche la reputazione del Palermo, della città e dei palermitani”.

Solidarietà è arrivata anche dal sindaco Roberto Lagalla e dalla Lega di Serie B.

Crisi tecnica e possibili cambiamenti

Sul fronte sportivo, la situazione è altrettanto tesa. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il Palermo è scivolato nelle retrovie della classifica, alimentando la frustrazione dei tifosi.

La società, con base a Manchester, si è presa qualche giorno per decidere il futuro dell’allenatore Alessio Dionisi e del direttore sportivo Morgan De Sanctis, entrambi in bilico.

I possibili sostituti

Tra i nomi circolati per la panchina rosanero ci sono:

Andrea Pirlo, reduce da una deludente esperienza alla Sampdoria.

Aurelio Andreazzoli, apprezzato per la sua esperienza e la capacità di lavorare con squadre giovani.

Rolando Maran e Fabio Liverani, entrambi profili esperti con trascorsi in Serie A.

Cambiamenti imminenti:

La ripresa degli allenamenti è fissata per il 4 gennaio. Entro quella data potrebbero già esserci cambiamenti sia nella guida tecnica che nella direzione sportiva, per cercare di raddrizzare una stagione fin qui deludente.

Nel frattempo, proseguono le indagini per individuare e punire i responsabili dell’assalto al pullman, nella speranza che episodi del genere non si ripetano più.