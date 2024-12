Gazzetta dello Sport: “Bufera Palermo. Via Dionisi e De Sanctis? In rialzo le quotazioni di Maran”

La combinazione tra crisi sportiva e tensioni extracampo ha reso il clima intorno al Palermo sempre più rovente. Mentre le indagini sulla violenza proseguono, la società è chiamata a una svolta rapida e decisa per invertire un trend che ha già fatto svanire le ambizioni di promozione diretta.

Come riportato oggi da Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, il Palermo si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della stagione. La sconfitta contro il Cittadella ha innescato un’escalation di tensioni culminata in un agguato violento contro il pullman della squadra al rientro dalla trasferta.

L’agguato nella notte

Intorno all’1:30 della notte tra domenica e lunedì, una trentina di teppisti ha assalito il pullman del Palermo nei pressi della statale 113 vicino a Parco degli Ulivi, lanciando pietre, petardi e fumogeni.

L’autista, con grande prontezza, ha evitato il peggio invertendo la marcia e tornando all’aeroporto di Punta Raisi, dove sono subito intervenute le forze dell’ordine. La Digos ha avviato un’indagine, analizzando le immagini delle telecamere lungo il tragitto per identificare i responsabili.

Giocatori e staff, tra cui il direttore sportivo Morgan De Sanctis, il tecnico Alessio Dionisi, e i dirigenti Migliaccio e Pinna, sono rimasti illesi ma profondamente scossi. Alcuni hanno scelto di tornare a casa in taxi, altri sono rientrati al centro sportivo di Torretta per recuperare le auto.

La condanna del club e la solidarietà istituzionale

Il Palermo ha rilasciato un comunicato ufficiale per denunciare l’accaduto:

“Il club ha sempre rispettato ogni forma civile di contestazione da parte della tifoseria. Questo inquietante episodio offende non solo la dignità delle persone, ma anche la reputazione del Palermo e della sua comunità, della città e dei palermitani.”

Solidarietà è arrivata dal sindaco Roberto Lagalla e dalla Lega Serie B, che hanno condannato l’episodio come “inaccettabile”.

Crisi sportiva e riflessioni in corso

Al netto della violenza, il Palermo è in crisi profonda, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e una classifica che rischia di compromettere l’obiettivo playoff.

A Manchester, sede del City Football Group, sono in corso riflessioni strategiche sul futuro della panchina e della direzione sportiva.

Allenatore in bilico:

Il tecnico Alessio Dionisi è sotto osservazione, con diversi nomi già sondati per un eventuale sostituto:

Andrea Pirlo, reduce dall’esperienza negativa alla Sampdoria.

Giuseppe Iachini, simbolo di successi passati a Palermo.

Davide Ballardini, esperto di salvezze e già protagonista di imprese con i rosanero.

Rolando Maran, fresco di esonero dal Brescia, le cui quotazioni sembrano in crescita.

De Sanctis a rischio

Anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis è in discussione. Arrivato dopo la scelta di Dionisi, non è stato lui a indicare l’attuale tecnico, ma potrebbe comunque pagare per le scelte di mercato poco incisive.

Cambiamenti imminenti?

La ripresa degli allenamenti è prevista per il 4 gennaio, ma non è da escludere che a Torretta possano presentarsi un nuovo allenatore e un nuovo ds.

Il City Football Group sembra intenzionato a intervenire pesantemente per evitare di compromettere definitivamente la stagione e riportare il Palermo almeno nella zona playoff.