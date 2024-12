Gazzetta dello Sport: “Palermo nella bufera. A giugno gli investimenti del City Group toccheranno quota 100 milioni”

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il City Group, holding guidata dallo sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan, ha investito oltre 76 milioni di euro nelle casse del Palermo da quando ha rilevato il club nel luglio del 2022.

Investimenti destinati a crescere

Secondo le stime aggiornate a settembre 2024, la cifra è destinata a superare i 100 milioni di euro entro giugno 2025, considerando che la stagione è ancora a metà e che ulteriori interventi sul mercato potrebbero essere necessari per rilanciare il progetto sportivo.

Gazzetta dello Sport: “Bufera Palermo. Via Dionisi e De Sanctis? In rialzo le quotazioni di Maran”

Obiettivi ambiziosi

Il City Group ha puntato sul Palermo con l’obiettivo di riportarlo stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano, mirando alla promozione in Serie A e alla creazione di un modello sostenibile basato su investimenti infrastrutturali e sviluppo del settore giovanile.

Risultati ancora deludenti

Nonostante gli ingenti investimenti, i risultati sportivi non sono stati all’altezza delle aspettative. Il club si trova attualmente invischiato in una crisi tecnica e di risultati, con un rendimento inferiore alle attese e una posizione in classifica che complica la corsa ai playoff.

Prossimi passi

Con la ripresa degli allenamenti fissata per il 4 gennaio, la società valuterà se confermare la fiducia all’allenatore Alessio Dionisi e al direttore sportivo Morgan De Sanctis, oppure optare per un cambio di rotta per dare nuova linfa al progetto.