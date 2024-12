Gazzetta dello Sport: “Cagliari vuole il colpo Brunori”

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari di Davide Nicola, attualmente in zona retrocessione dopo un dicembre negativo con quattro sconfitte e un solo gol segnato, sta lavorando su rinnovi di contratto e strategie di mercato per rafforzare la rosa nella corsa salvezza.

Rinnovi: Luvumbo fino al 2028

La prima mossa è il prolungamento di contratto per Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, che ha firmato fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno a favore della società.

Dopo una stagione da 4 gol e 6 assist in 30 partite in Serie B, quest’anno Luvumbo ha faticato a brillare, segnando solo 1 gol e servendo 1 assist in 16 presenze in Serie A, anche a causa di un recente infortunio.

Altri rinnovi in vista

Gabriele Zappa: Il duttile difensore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e in scadenza, è in trattativa per un prolungamento. Potrebbe diventare una pedina di mercato interessante in uscita.

Alessandro Deiola e Tommaso Augello: I loro contratti sono in scadenza, ma il club prenderà più tempo per valutare i rinnovi.

Yerry Mina: Il difensore colombiano, uscito malconcio dalla gara contro l’Inter, ha una clausola rescissoria di 2 milioni di euro valida fino al 10 gennaio, che potrebbe aprire a una partenza anticipata.

Acquisti in entrata

Il Cagliari punta a rinforzarsi in diversi reparti:

Portiere: Si attende la chiusura dello scambio Scuffet-Caprile con il Napoli, considerato prioritario per sistemare il ruolo tra i pali.

Attacco: L’obiettivo è aggiungere un centravanti esperto e una seconda punta veloce.

Possibile colpo Brunori

Il mercato dipende anche dalla situazione di Gianluca Lapadula, che potrebbe lasciare i rossoblù. In caso di partenza, il Cagliari potrebbe tornare alla carica per Matteo Brunori del Palermo, già seguito nella scorsa estate senza successo.