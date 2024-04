Tuttosport: “Catanzaro la mina vagante per la serie A”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Catanzaro definendolo la “mina vagante per la terza promozione in A”.

A voler sottilizzare, si potrebbe dire che questo Catanzaro di Vivarini, con un pizzico di continuità in più, avrebbe potuto lottare anche per la A diretta, visto il potenziale che sta mostrando.

Questo non vuole sminuire quanto di buono fatto dai giallorossi, anzi, va sottolineato come per la prima volta dopo tanto tempo c’è la possibilità concreta che una neopromossa dalla C possa salire l’anno dopo in A (l’ultima squadra a cui riuscì il doppio salto fu il Lecce nel 2019, anche perché nel frattempo il divario fra B e C nelle ultime stagioni è aumentato).

Però, le due recenti e nette vittorie in Emilia ai danni di Parma e Modena dicono che il Catanzaro, qualsiasi sia la posizione finale che occuperà nella griglia dei playoff, si candida ad essere la mina vagante per la conquista della terza promozione, visto che il Como secondo, con 9 punti di vantaggio sui calabresi e con un passo trionfale, ormai sembrerebbe destinato a salire in Serie A a braccetto col Parma capolista.