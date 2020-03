L’edizione odierna di “Tuttosport” si è soffermata sulla situazione in casa Milan dove nelle ultime ore sta accadendo davvero di tutto. Dopo l’addio di Zvonimir Boban, il Milan si affiderà ancora una volta al suo uomo di fiducia, Ivan Gazidis. Zvone era tornato al Milan lasciando la Fifa per portare avanti un progetto che avrebbe portato i rossoneri alla qualificazione in Champions. Adesso però, il suo futuro potrebbe essere nuovamente alla Fifa. Oltre al croato, pare essere in discussione anche il ruolo di Maldini che potrebbe seguire Zvone nell’addio anticipato al Milan. Con loro, anche Ricky Massara toglierà il disturbo visto che lavorava in simbiosi con Maldini e Boban da quando ha assunto la carica di direttore sportivo. Adesso c’è da comprendere anche il ruolo dell’ex rosa Pioli, il tecnico è stato molte volte in discussione, così come sono stati molti i nomi accostati alla panchina dei rossoneri, tra cui soprattutto quello di Rangnick. Il Milan, tra questi numerosi addii tenterà di terminare la stagione qualificandosi quantomeno ad una coppa europea.