Il Palermo ha finalmente presentato il nuovo allenatore, si tratta di Roberto Boscaglia, che ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione sulle parole del tecnico ex Trapani, che ha dichiarato che Palermo è la scelta, è il suo sogno realizzato. A presentarlo sono stati i due che hanno creato maggiormente in lui, ovvero Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini.

Sagramola ha anche ammesso di aver fatto un’eccezione per il tecnico ex Virtus Entella, infatti il suo credo sono i contratti annuali per gli allenatori, mentre Boscaglia avrà un biennale. L’obiettivo è uno solo, ovvero la promozione diretta in Lega Pro. Il grande avversario è già stato puntato, sarà il Bari, che Sagramola ha individuato come la squadra da battere.