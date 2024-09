Tuttosport: “Ahi, ahi Palermo. Decollo rinviato pure col Cesena”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo e il pari contro il Cesena.

Tanta attesa per nulla, o meglio, per godersi lo spettacolo dei tifosi del Palermo che hanno onorato al meglio Totò Schillaci. La partita tra Palermo e Cesena si è conclusa in un pareggio senza reti, con ben quattro gol annullati (tre ai romagnoli) per fuorigioco di pochi centimetri. Nonostante l’incessante spinta del pubblico del Barbera, i rosanero non sono riusciti a trovare il guizzo decisivo, finendo intrappolati nella rete tattica disegnata dall’ex rosanero Mignani, che ha messo in campo un Cesena equilibrato e pronto a ripartire.

La giornata è stata segnata dall’omaggio a Schillaci, l’eroe di Italia ’90 scomparso mercoledì. I giocatori delle due squadre, guidati da un commosso Di Mariano, sono scesi in campo per il riscaldamento indossando la maglia azzurra numero 19. Prima del calcio d’inizio, lo stadio ha assistito a un video dei gol di Schillaci e ha cantato “Notti Magiche”, con una grande maglia azzurra numero 19 srotolata in Curva Nord. Il minuto di silenzio è stato seguito da un lungo applauso, ripetuto anche al minuto 19 della partita.

La partita è stata combattuta e decisa dal Var. Il primo gol annullato per fuorigioco è stato quello di Shpendi al 5’, seguito da Henry tre minuti dopo. Al 32’, un episodio controverso ha visto Kargbo intervenire su Pierozzi in area, ma Manganiello ha deciso di non assegnare il rigore, decisione confermata dal Var. Dopo un tiro di Gomes di poco fuori prima dell’intervallo, la ripresa ha visto Shpendi vedersi annullare un altro gol per fuorigioco, e al 18’ anche Kargbo ha visto la sua esultanza annullata: nonostante fosse in posizione regolare, il Var ha ravvisato un fuorigioco attivo di Shpendi che ha ostacolato Desplanches.

Il Palermo ha creato poche occasioni, tra cui un sinistro alto di Le Douaron e un altro di Vasic, anch’esso sopra la traversa in pieno recupero. Troppo poco per vincere.