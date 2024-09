Gazzetta dello Sport: “Desplanches top. Le pagelle di Palermo-Cesena”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match pareggiato ieri dal Palermo contro il Cesena.

Top:

Desplanches 7: Straordinario, salva il Palermo togliendo dall’incrocio una punizione di Calò e si ripete su Adamo e Mangraviti.

Palermo (4-3-3):

Desplanches 7

Diakité 6

Nedelcearu 6

Nikolaou 6

Pierozzi 6

Segre 6 (dal 17’ s.t. Saric 5,5)

Gomes 6 (dal 34’ s.t. Vasic 6)

Ranocchia 5,5

Insigne 5,5 (dal 16’ s.t. Le Douaron 5,5)

Henry 6 (dal 27’ s.t. Brunori 6)

Di Mariano 6 (dal 34’ s.t. Appuah 5,5)

Panchina: Sirigu, Nespola, Baniya, Buttaro, Peda, Ceccaroni

Allenatore: Dionisi 6

Cesena (3-4-2-1)

Pisseri 6

Curto 6 (dal 1’ s.t. Ciofi 6)

Prestia 6

Mangraviti 6

Adamo 6,5 (dal 29’ s.t. Tavsan 6)

Calò 6 (dal 29’ s.t. Mendicino 6)

Bastoni 6

Donnarumma 6

Ceesay 6

Kargbo 5,5 (dal 44’ s.t. Van Hooijdonk s.v.)

Shpendi 5 (dal 30’ s.t. Antonucci 5)

Panchina: Klinsmann, Siano, Chiarello, Celia, Piacentini, Francesconi, Pieraccini

Allenatore: Mignani 6

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 5,5

Assistenti: Bresmes 5, Luciani 6

Ammoniti: Donnarumma (C), Curto (C), Diakité (P), Segre (P), Pierozzi (P), Calò (C), Le Douaron (P), Ciofi (C), Prestia (C) – tutti per gioco scorretto.

Note:

Paganti: 9.550

Abbonati: 13.680

Tiri in porta: Palermo 2 – Cesena 4

Tiri fuori: Palermo 7 – Cesena 1

Fuorigioco: Palermo 2 – Cesena 7

Angoli: 4-4

Recuperi: p.t. 2′; s.t. 7′