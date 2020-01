Sirene dal mercato per Paolo Grillo della Sicula Leonzio. L’attaccante, autore di tre reti e due assist in questa prima parte di stagione, è risultato finora come uno dei più positivi nel complesso girone di andata della truppa siciliana e per questo motivo avrebbe attirato su di sè l’interessamento di diversi club. Stando a quanto riferito da “TuttocC.com”, l’attaccante classe ’97 sarebbe finito nel mirino del Potenza e del Teramo. Inoltre, nelle ultime ore si registra un interessamento anche da parte del Palermo. Sono attese novità a breve.