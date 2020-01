Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Fabio Petroni, patron del Trapani, si è espresso così in merito alla possibile retrocessione in serie C del club granata: «La mancata salvezza sarebbe un disastro, lotteremo fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata per riuscire a mantenere la categoria. Società? Vogliamo far entrare esponenti del territorio. L’obiettivo è rinforzare la rosa e da soli non ce la facciamo, per questo dobbiamo allargare i nostri orizzonti a tutta la Sicilia».