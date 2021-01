Luca Pandolfi, attaccante della Turris, ha richieste dalla Serie A. Il centravanti è sicuramente uno dei migliori prospetti del campionato di Serie C, suo il gol che ha permesso ai campani di battere il Palermo. Secondo quanto riporta “Campaniafootball.com”, sul giocatore ci sono Sassuolo e Napoli, in particolare quest’ultimi potrebbero acquistarlo ora e girarlo in prestito al Bari per 6 mesi. In Serie B si sono fatti avanti Vicenza e Cittadella, anche se al momento la pista più forte è proprio quella che porta al Napoli.