Il problema stadio ha tenuto col fiato sospeso i tifosi della Turris per settimane, ma ora la questione si sta finalmente avviando verso un lieto epilogo. Come riportato da “Tuttoturris.com”, è stato ottenuto nelle ultime ore il tanto atteso certificato FIFA Quality Pro, che attesta l’omologazione del manto erboso artificiale dello stadio Liguori ai parametri dei campionati professionistici. Inizialmente la società, al momento dell’iscrizione alla serie C, aveva indicato il Partenio di Avellino come impianto in cui disputare le gare interne, ma ora il pericolo di dover affrontare il tanto inseguito campionato di serie C lontano da Torre del Greco è di fatto, in attesa di ufficialità, scampato.