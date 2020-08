Il 14 settembre riapriranno le scuole salvo che la pandemia dovuta al Coronavirus non peggiori. Intanto il Cts sta stabilendo tutte le possibili contromisure per prevenire il rischio di contagi negli istituti scolastici. Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, ha voluto dire la sua sulla situazione, di seguito le sue parole riportate da “Gds.it”: “Sopra i sei anni sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l’uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l’uso se c’è un ragazzo non udente in classe, l’interrogazione, momenti del contesto locale che saranno valutati. L’indicazione però sarà: utilizziamo la mascherina perché è un importante strumento contro il virus. Stiamo affrontando la più grande emergenza sanitaria della storia del nostro Paese e dell’intero pianeta. Mai come stavolta abbiamo visto un intero pianeta messo in quarantena, miliardi di ragazzi bloccati nella loro quotidiana attività didattica. E’ questa la realtà con cui dobbiamo confrontarci”.

Miozzo ha continuato dicendo: ” Io non credo che ci siano problemi particolari il messaggio deve essere un altro: proprio perchè dobbiamo arrivare in sicurezza alla scadenza del 14 settembre, dobbiamo fare in modo che da oggi ad allora i nostri comportamenti e quelli dei nostri giovani siano virtuosi; per qualche settimana i nostri giovani devono rilassarsi nel tentativo di ritornare ad essere vicini, il Covid purtroppo impone la distanza”.