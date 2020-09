Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il tecnico della Turris. Franco Fabiano, che esordirà nel girone C di Serie C contro l’Avellino.

Queste le sue dichiarazioni:

«Sarà una partita difficile, in Irpinia stanno facendo una grande squadra e hanno una garanzia come Piero Braglia, un maestro per la categoria. Di Salvatore Di Somma cosa c’è da dire, un grande direttore sportivo, un innamorato di quei colori, insomma, hanno tanti tasselli al posto giusto. Poi c’è la società che è ambiziosa, vuole tornare almeno in Serie B e quindi l’Avellino sarà una delle protagoniste. Stanno allestendo un organico molto competitivo, da battaglia, come si direbbe. Credo che possono essere lì a lottare per andare in Serie B. Sarà un girone difficilissimo, ci sono 5-6 squadre che partono avanti a tutti, come Avellino, Bari, Ternana, Palermo, Monopoli, Catania. Ci sono partite difficili ogni domenica, tra derby e scontri diretti. E’ un girone dove è bello cimentarsi ma dove è anche facile fare figuracce. Il campionato partirà? Non lo so, noi ci prepareremo per giocare, poi vedremo, penso che anche Braglia non penserà ad altro, ma preparerà la gara con noi, anche se c’è la Coppa Italia in mezzo».