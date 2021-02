Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Turris, Johad Ferretti, nuovo calciatore dei biancorossi, si è presentato così:

«Sono felicissimo di aver colto questa opportunità in un club come la Turris e ringrazio la società. Sono rimasto fermo per una serie di concause: inizialmente cercavo anche qualcosa di più importante della C, ma non mi sono accordato con le squadre che mi richiedevano.





L’emergenza sanitaria e lo stop dei campionati, poi, non hanno aiutato. Mi sono comunque sempre allenato con il mio preparatore ed ho svolto il ritiro estivo con altra società professionistica: diciamo che mi manca solo il ritmo partita. Il ruolo? Nasco terzino destro, ma posso giocare anche da esterno nel 3-5-2 così come, all’occorrenza, da centrale difensivo sempre in una difesa a tre».