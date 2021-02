La Turris sarebbe a un passo dal rinforzare il proprio reparto offensivo pescando dal mercato degli svincolati ben due calciatori.

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, si tratta dell’olandese Marios Lomis, centravanti classe ‘95 reduce dall’esperienza con il North Carolina negli USA (dove ha vestito anche la maglia di El Paso e CU Bluejays) e del moldavo Alexandru Boiciuc, classe ‘97 reduce dall’esperienza con il Clinceni e che in passato ha vestito anche le maglie di Vejle in Danimarca e Karpaty in Ucraina.