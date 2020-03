Il coronavirus ha colpito tutti i 50 Stati americani, oltre alla capitale federale Washington D.C. L’ultimo in ordine di tempo è la West Virginia. Ma al momento il presidente USA Donald Trump ostenta sicurezza: «Stiamo facendo bene, vogliamo sbarazzarci del virus con il minor numero di morti possibile. Non vogliamo finire come l’Italia», ha detto nella nella conferenza stampa sul Covid-19. «Liberiamoci di questo virus» per garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali, così Trump ha risposto a una domanda sul destino delle presidenziali di novembre. «Vinceremo e lo faremo più velocemente di quanto pensa la gente» ha aggiunto il presidente statunitense.