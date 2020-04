Il presidente Donald Trump annuncia di aver firmato l’ordine esecutivo sulla sospensione dell’immigrazione negli Usa per il coronavirus. “Ho appena firmato, prima di venire in questa stanza”, ha annunciato Trump durante il briefing sul coronavirus. La firma dell’ordine esecutivo sul blocco temporaneo dell’immigrazione, anticipata ieri dal numero uno della Casa Bianca, prevede la sospensione per almeno 60 giorni dei permessi di residenza permanenti per stranieri negli Stati Uniti: le carte verdi.