Dazn e la Fiorentina sono stati vittima di una truffa da parte di due fratelli spagnoli originari di Granada.

Infatti secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, due hacker con la tecnica del “Man in the middle” inserendosi nello scambio di email tra la società di Dazn e la società viola, sono riusciti a far accreditare sul loro conto circa 1,6 milioni di euro, cambiando l’Iban della transazione mettendo il loro. Infatti Dazn attraverso la società ” Perform Investiment Ltd” stava facendo il pagamento ai viola, ma i due fratelli hanno hackerato il sistema. La truffa si è scoperta appena la Fiorentina ha dichiarato di non aver ricevuto il pagamento di Dazn.





Adesso i due sono sotto processo a Firenze su decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pm Ester Nocera, titolare delle indagini.