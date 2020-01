Il Troina ha appena ufficializzato un altro colpo di mercato, si tratta del tesseramento del centrocampista brasiliano Joao Pedro. Di seguito il comunicato:

“Il Troina non si ferma, neanche fuori dal campo. I rossoblù hanno infatti messo a segno un vero e proprio colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni di Joao Pedro De Souza, centrocampista brasiliano classe ’99. Per il giocatore si tratta di un ritorno, visto che aveva militato nel club rossoblù nel campionato di Eccellenza di tre anni fa.

La complessa operazione di mercato è stata portata avanti personalmente dal dg Walter Giuffrida, che è riuscito a risolvere, grazie anche alla collaborazione del ds Giuseppe Calaciura, una complessa situazione burocratica legata alla documentazione. Il centrocampista sarà a disposizione di mister Boncore a partire dalla gara con il San Tommaso, data in cui è previsto l’arrivo del transfert della federazione portoghese; il ragazzo infatti lo scorso anno ha indossato la maglia del Varzim, squadra lusitana di seconda divisione.

Ovviamente c’è grande euforia in casa Troina, per aver regalato un acquisto di grande valore alla piazza, importante sia per la giovane età (Joao Pedro è un classe ’99 e quindi un under), sia per la qualità tecnica del giocatore.

L’Asd Troina comunica la «soddisfazione per il colpo messo a segno e augura al calciatore le migliori fortune e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla squadra a inizio stagione».