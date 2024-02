Nel corso della trasmissione “Cronache di Spogliatoio” si parla del Palermo.

Il conduttore Giuseppe Pastore commenta la vittoria contro il Como: «Il Palermo ha fatto il miglior acquisto del mercato di gennaio, non è Strefezza, ma è Filippo Ranocchia, grande calciatore per la B. Sta avendo un impatto eccellente con la categoria e per la squadra».

Gli fa eco il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani: «Il centrocampo del Palermo sta facendo la differenza quando non è Segre è Ranocchia. Poi ci sono Di Francesco, Lucioni».