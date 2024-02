L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo e la corsa al secondo posto.

Palermo, Venezia e Como a 45 punti, la Cremonese a 46: diventa una frenetica corsa a quattro per il secondo posto quella emersa dopo l’ultima giornata di Serie B con i risultati che incorniciano un campionato combattuto e al cardiopalma, aprendo però nuovi suggestivi orizzonti. L’obiettivo è la promozione diretta ma mancano tredici incontri in cui può succedere di tutto: mai come adesso ottenere il successo o meno può fare la differenza e definire le ambizioni fissando il fu turo di chi dovrà giocare i play-off o passare per la A senza spareggi e, quindi, dalla porta principale.

Il Palermo, intanto, si è guadagnato il diritto di scrivere la propria storia da una posizione privilegiata grazie al 3-0 inflitto al Como, la terza vittoria consecutiva e la quinta di fila in casa, che è valso il terzo piazzamento a –1 dal secondo e un ruolino di marcia da capolista. Neanche il Parma, infatti, ha fatto meglio nelle ultime cinque. Anzi, i crociati hanno totalizzato un punto in meno per colpa della sconfitta subita col Modena. Il club del City Group, invece, non soltanto ha acquisito nuova linfa vitale dal mercato che ha puntellato una formazione sempre più in confidenza e rinata nella mentalità, ma ora ha la possibilità di compiere il salto decisivo incontrando proprio i grigiorossi che non vivono il loro miglior periodo di forma.