Per puntare alla promozione in Serie C, il Trento ha bisogno di una punta di spessore, che potrebbe arrivare proprio dal campionato di serie C. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, in attacco il club ha visto sfuggirsi Giovanni Ricciardo del Palermo e Luigi Scotto, ma il Ds Attilio Gementi, però, non molla, e sta osservando con attenzione i playoff, per individuare un nome che faccia al caso di mister Carmine Parlato.