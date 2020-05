Il futuro di Carmine Parlato sarà con tutta probabilità a Trento. Sono giorni decisivi per la “matricola” che sicuramente vuole fare un campionato di vertice come annunciato dal suo patron Mauro Giacca, il quale fiducioso nell’operato di Parlato, avrebbe già intavolato un accordo di massima con quest’ultimo per individuare i primi tasselli della sua rosa. Stando a quanto riferito da “Tuttoseried.com”, Parlato avrebbe contattato in primo luogo Graziano Aliù, il forte attaccante in forza all’Adriese (Rovigo). Ma Aliù non è l’unico, sembra che sia finito sul taccuino del tecnico anche Giacomo Marangon dell’Union Clodiense, centravanti con 49 i gol segnati negli ultimi tre campionati. Un giocatore insomma capace di spostare gli equilibri e di far progredire tecnicamente il valore della squadra.