Trattativa con Arnautovic: con te arriviamo fino in Europa | Altro che lotta salvezza

Il centravanti austriaco è pronto a cambiare aria e a far sognare un nuovo club: con lui si punta alla qualificazione alle coppe europee.

L’Inter in questa sessione di mercato si sta dedicando soprattutto al rinforzamento del reparto offensivo della rosa. In particolar modo il club meneghino ha preso Mehdi Taremi a parametro zero, mentre ha lasciato partire Alexis Sanchez, svincolato dopo la scadenza del contratto, e a breve saluterà Valentin Carboni, destinato al Marsiglia, Martin Satriano, pronto a tornare al Brest, e Joaquin Correa.

Di conseguenza il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi sarebbe composto oltre che dal neoacquisto iraniano da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. L’idea però sarebbe di prendere un altro calciatore di alto livello. Il preferito è di sicuro Albert Gudmundsson, anche se arrivare a lui non è per nulla semplice. E’ ovvio però che per piazzare un altro colpo in entrata nel reparto dovrà fare le valigie proprio Marko Arnautovic.

Il centravanti austriaco farebbe posto ad un giocatore diverso. Tuttavia fino ad ora poche offerte sono arrivate per lui. Nelle ultime ore però qualcosa sembra che si stia muovendo. Un club di bassa classifica infatti è stato accostato all’ex Bologna, che lo porterebbe in squadra per raggiungere una semplice salvezza e magari per lottare per l’Europa.

Ecco chi vuole Arnautovic

La squadra di Serie A che ha messo a segno più colpi in questa sessione di mercato estiva è senza dubbio il Como di Cesc Fabregas. I lariani infatti vogliono costruire una rosa forte che riesca a mantenere la categoria e, perché no, magari anche sognare qualcosa di più.

Per questa ragione dunque ogni calciatore di buon livello viene spesso avvicinato al club lombardo. E l’ultimo in ordine di tempo è stato proprio il calciatore dell’Inter, che andrebbe a rinforzare un pacchetto offensivo dove sono presenti già Cutrone e Belotti.

Suggestione accreditata da un dettaglio importante

Al momento non sembra esserci nulla di concreto tra il calciatore e il club che sorge sulle rive del lago. Tuttavia questa ipotesi è stata scaturita dal fatto che di recente Arnautovic è stato visto nella città di Como.

Probabilmente la sua comparsa era dovuta a motivi extra calcistici. Però in questi casi, come ben sappiamo, i rumors trovano terreno fertile, e si è iniziato a parlare di questa possibile trattativa.