TMW: “Verre è pronto a ripartire dalla B: c’è il Palermo in pole”

Il Palermo pensa al ritorno di Valerio Verre.

Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” i rosanero sono vicini al trequartista classe ’94 attualmente svincolato. Nelle scorse settimane anche il Pisa aveva monitorato la situazione relativa al giocatore, ma il Palermo al momento sembra essere in pole position per l’ex blucerchiato.

Per Verre sarebbe la terza avventura al Palermo, dopo la prima esperienza in rosanero nella stagione 2013/14 e l’avventura in prestito nella seconda parte della stagione 2022/23.

Verre vanta un’importante esperienza nella serie cadetta dove ha collezionato ben 162 presenze vestendo anche le maglie di Perugia e Pescara a cui si aggiungono sei presenze nei play off oltre alle 150 gare disputate in Serie A.