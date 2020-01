Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, il Trapani ha ufficializzato l’acquisto di Elhan Kastrati dal Pescara. Ecco la nota del club granata: “Il portiere Elhan Kastrati è del Trapani. Arriva a titolo definitivo, proveniente dal Pescara, e stamattina è giunto in città per aggregarsi alla squadra. Classe 1997, albanese, Kastrati approda nelle giovanili del Pescara nella stagione 2014/2015. Nella stagione 2016/2017 il debutto tra i professionisti in serie C con il Piacenza. A gennaio di quell’anno viene ceduto dal Pescara, sempre in prestito, al Teuta. Nella stagione 2018/19 torna al Pescara, squadra con la quale nell’attuale stagione sportiva ha totalizzato 11 presenze. Benvenuto, Elhan!”. In basso il post in questione.