Alessandro Florenzi e la Roma sono sempre più lontani. A pochi minuti dalla sua partenza per Valencia, dove vestirà la maglia del club spagnolo fino a giugno, l’ormai ex capitano della Roma si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: «Non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire».